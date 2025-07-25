Asırlık Çınar 4 Katlı Apartmanın Üzerine Devrildi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kaldırım üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı, bilinmeyen bir nedenle devrilerek 4 katlı bir apartmanın üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairelerin camları zarar gördü ve cadde yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı.

Asırlık Çınar 4 Katlı Apartmanın Üzerine Devrildi
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Olay, Rüstempaşa Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi’nde meydana geldi. Köklerinden devrilen çınar ağacı, cadde üzerindeki apartmanın üst katlarına çarparak balkon camları ile bazı pencerelerin kırılmasına yol açtı. Devrilen ağaç, yolun tamamen kapanmasına neden olurken, trafik alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağacın gövdesi itfaiye ekiplerince kesilerek iş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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