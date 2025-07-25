Polis Kılığına Girip 1 Milyon TL Dolandırmaya Kalktı! Suçüstü Yakalandı

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Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki M.C. isimli vatandaş, telefonla arayan bir şahsın kendisini "Başkomiser Fatih" olarak tanıttığını ve Balıkesir’deki bir kuyumcu soygununda kimliğinin olay yerinde bulunduğunu söylediğini belirtti. Şüpheli, evdeki paraların parmak izi incelemesi için teslim alınması gerektiğini iddia etti.

Durumdan şüphelenen M.C., vakit kaybetmeden Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Bunun üzerine Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek müştekinin ikameti çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Akşam saatlerinde M.C.’nin evine gelen şüpheli Y.İ.T., "Başsavcının selamı var" diyerek paraları teslim almaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde ele geçirilen 1 milyon 30 bin TL tutarındaki para sahibine eksiksiz şekilde teslim edilirken, şüpheli Y.İ.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA