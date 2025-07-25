Küçükçekmece’de Şok Kaza: 1 Çocuk ve 2 Kişi Yaralı

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Küçükçekmece’nin Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 11:00 sıralarında korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Caddede ilerleyen hafif ticari araç, sokaktan çıkan bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarparak ters döndü. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü, otomobilde bulunan bir çocuk ve yayadan oluşan 3 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin ters dönmesi ve yayaya çarpması net bir şekilde görülüyor. Polis ekipleri, kazanın nedenlerini araştırmak için çalışma başlattı.

Kazayı gören çevre esnafı, aynı noktada sık sık kaza yaşandığını belirterek yetkililerden önlem talep etti. Esnaf Sabri Ertürk, “Burada araçlar hızlı, yaya kadın iki aracın arasında kaldı. Geçen seneden beri 50 araç pert oldu, ayda 3-4 kaza oluyor. Hiçbir önlem yok,” diyerek tepkisini dile getirdi. Esnaf Ayhan Yılmaz ise, “Hızlı araçlar yüzünden her hafta kaza oluyor. Otomobil ters döndü, bir kadına çarptı. Yetkililer çözüm bulmalı,” dedi. Esnafın ısrarlı çağrıları, bölgedeki trafik güvenliği sorununa dikkat çekti.

Kaynak: İHA