Bakan Göktaş Şehit Aileleriyle Buluştu... Çarpıcı 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük’te düzenlenen ‘Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası’ buluşmasında şehit aileleriyle bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecinin temelinde şehit ailelerinin kararlı duruşunun yattığını belirten Göktaş, bu sürecin hiçbir pazarlığa açık olmadığının altını çizdi.

Bakan Göktaş, buluşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle buluşmaların sürdüğünü ifade eden Göktaş, Karabük ziyaretinin de bu kapsamda gerçekleştiğini aktardı.

'HİÇBİR PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Konuşmasında sürecin hassasiyetine dikkat çeken Göktaş, şu ifadeleri kullandı: “Burada özellikle vurgulamak isterim ki hiçbir şekilde bu süreçte herhangi bir pazarlık, şehitlerimizin emanetine, aziz hatıralarına gölge düşürecek hiçbir konunun gündeme gelmediğini ve bizlerin buna asla fırsat vermeyeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Sizler bizim başımızın tacısınız.”

'SİZ SÜREÇTEN AYRI DEĞİLSİNİZ'

Şehit ailelerinin bu sürecin asli unsurları olduğuna vurgu yapan Göktaş, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Türkiye’nin terörden çok acı çektiğini hatırlatan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bu süreç sizlerle beraber yürütmemiz gereken bir süreç. Sizler olmadan olmaz. Siz bu sürecin mimarısınız. Siz bu süreçten ayrı değilsiniz.”

'BİRLİK VE BERABERLİK' VURGUSU

Bakan Göktaş, hedeflerinin tüm Türkiye’de kalıcı huzur ve kardeşlik ortamı oluşturmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Biz istiyoruz ki Terörsüz Türkiye sürecinde bütün ülke, barış, huzur, kardeşlik, dayanışma ve daha güçlü bir şekilde ilerlemeye devam edelim. Biz istiyoruz ki yıllarca bu topraklar üzerinde oluşturulan hesaplar artık son bulsun. Hiçbir annenin gözyaşı akmasın. Hiçbir evlat baba hasretiyle yanmasın. Hiçbir eş ben bundan sonra ne olacağım diye ağlamasın. Her daim yanınızdayız. Dün olduğu gibi bugün de yanınızda olmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak isterim.”

Program sonunda söz alan şehit aileleri ise Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiklerini dile getirerek, devletin her zaman yanlarında olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti ve sürecin mimarlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.