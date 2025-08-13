ÖSYM Duyurdu! 2025 MEB AGS Sonuçları Açıklandı

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numaralarıyla sonuçlara erişebiliyor.

Son Güncelleme:
ÖSYM Duyurdu! 2025 MEB AGS Sonuçları Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sına sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebiliyor.

ÖSYM Sınav Puanları Değiştirildi mi? Vahim İddia İçin Açıklama GeldiÖSYM Sınav Puanları Değiştirildi mi? Vahim İddia İçin Açıklama GeldiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ÖSYM MEB
Son Güncelleme:
Ordu’da 4 Katlı Apartmanda İki Dehşet Birden! Çığlıkları Mahalleyi Ayağa Kaldırdı Ordu’da 4 Katlı Apartmanda İki Dehşet Birden! Çığlıkları Mahalleyi Ayağa Kaldırdı
Canan Karatay’dan Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir! Pekmezle Tüketince Tıkalı Damarları Açıyor, 5 Kat Gençleştiriyor Yaşlandırmayı Durduran Gizli İksir!
Buca’da 'Kırmızı Kabus'un Yürek Dağlayan İzleri! Yeşilin ve Mavinin Simgesi Siyaha Büründü Buca’da 'Kırmızı Kabus'un Yürek Dağlayan İzleri! Yeşilin ve Mavinin Simgesi Siyaha Büründü
Karadeniz İçin Salgın Uyarısı: Baş Ağrısı, Halsizlik, Kas Ağrısı Yaşıyorsanız Aman Dikkat! Ölüme Kadar Götürüyor Karadeniz İçin Salgın Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
320 Milyonluk Miras Krizi: Aile İkiye Bölündü! Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti 320 Milyonluk Miras Krizi: Torun, Teyzelerini Savcılığa Şikayet Etti
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı