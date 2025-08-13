ÖSYM Duyurdu! 2025 MEB AGS Sonuçları Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sına sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi