Zeytinliklerin Kaderi Meclis’te Çiziliyor! Tepki Çeken Karar İçin İlk Adım

Kamuoyunda tepki çeken zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifinin ilk 4 maddesi Türkiye Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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Zeytinliklerin Kaderi Meclis’te Çiziliyor! Tepki Çeken Karar İçin İlk Adım
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TBMM Genel Kurulu’nda “Süper İzin” olarak bilinen ve kamuoyunda büyük tepki çeken yasa teklifinin ilk dört maddesi kabul edildi. Teklifin görüşmelerine yarın saat 14.00’te devam edilecek.

Kabul edilen düzenlemeye göre, enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik madencilik faaliyetlerinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda zeytin ağaçlarının aynı il ya da ilçe sınırları içinde başka bir alana taşınmasına ve madencilik yapılmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kamu yararı gerekçesiyle izin verebilecek. Ayrıca bu alanlarda geçici tesislerin kurulmasına da olanak sağlanacak.

RUHSAT SAHİBİNDEN ÜCRET ALINACAK

Zeytinlik alanlarda madencilik yapılması hâlinde, ruhsat sahibinden her yıl ayrıca bir ücret alınacak. Bu ücret, işletme ruhsat bedeli kadar olacak ve alanın rehabilitasyonu için kullanılacak.

'ACELER KAMULAŞTIRMA' ALANINA ALINACAK

Taşınan zeytin ağaçlarının dikileceği yeni alanlar için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması durumunda, ilgili taşınmazlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın uygun görmesi hâlinde, zeytinliği elinden alınan mülk sahiplerine rayiç bedel üzerinden 10 yıllığına kiralanabilecek. Ayrıca, yenilenebilir enerji üretim tesisleri için özel mülkiyete ait taşınmazların temininde 31 Aralık 2030’a kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından “acele kamulaştırma” kararı verilebilecek.

Bu tarihe kadar faaliyete geçecek yenilenebilir enerji tesislerine ait izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85’e kadar indirim uygulanacak. Enerji ithalatını azaltmak, cari açığı düşürmek ve yerli üretimi desteklemek amacıyla söz konusu indirimlerin süresi 5 yıl daha uzatılacak.

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Kaynak: ANKA

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