Ankara’da Zeytinlik Nöbeti Sürüyor… Köylülerden Ülke Çapında Dayanışma Çağrısı

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AKP tarafından Meclis’e sunulan ve zeytinlikler başta olmak üzere orman, mera ve tarım alanlarını madenciliğe açan torba yasa teklifine karşı tepkiler büyüyor.

Muğla, İzmir, Manisa ve Ordu gibi birçok ilden gelen çok sayıda köylü, Meclis’e birkaç yüz metre uzaklıktaki Cemal Süreyya Parkı’nda direnişe geçti. Eylemlerinin on ikinci gününde olan köylüler, sadece zeytinlikleri değil, yaşam alanlarını savunduklarını vurguladı.

'BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEYECEK'

Köylüler adına yapılan açıklamada, “12 gündür Ankara’nın sıcağında, soğuğunda, ailelerimizden ve topraklarımızdan uzakta, tüm zorluklara rağmen maden yasasına karşı köylüler olarak nöbetteyiz.” denilerek kamuoyuna çağrı yapıldı. Açıklamada, tüm köylerin ve vatandaşların mücadeleye destek vermesi istenirken, “Biz bitti demeden bitmeyecek” ifadelerine yer verildi.

MECLİS'E YÜRÜYECEKLER

Açıklamada, 11:00’de Cemal Süreyya Parkı’nda düzenleyecekleri “köylü kürsüsü” etkinliği ile Anadolu’nun sesini duyuracaklarını duyurdu.

Etkinliğin ardından Meclis’e yürüyerek tepkilerini doğrudan milletvekillerine ileteceklerini söyleyen köylüler, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.