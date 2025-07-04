Zeytinlikler Tehlikede, Köylüler Direnişte! Meclis Önünde Nöbet Başladı

Zeytinlik alanlarının maden işletmeciliğine açılmasına olanak tanıyan yasa teklifine karşı çıkan köylüler, Türkiye’nin farklı illerinden gelerek Meclis yakınındaki Cemal Süreya Parkı’nda nöbet başlattı. Geceyi parkta geçiren köylüler, yasa tasarısına tepki gösterdi.

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Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören yasa teklifine karşı çıkan köylüler, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde bir araya geldi. Geceyi Meclis’in hemen yakınındaki Cemal Süreya Parkı’nda geçiren yurttaşlar, sabahın ilk saatlerinde “zeytin nöbetine” başladı.

Zeytinlikler Tehlikede, Köylüler Direnişte! Meclis Önünde Nöbet Başladı - Resim : 1

'TÜRKİYE'Yİ YOK ETSİNLER'

Muğla Milas’a bağlı Karacahisar Köyü’nden gelen Ayişe Günay, yaptığı açıklamada toprağını ve yaşamını savunmak için orada olduğunu belirtti. Günay, şu ifadeleri kullandı: "Toprakla uğraşmaya başladım ve yaşadığımı fark ettim. Dünden beri şoktayım. ‘Acaba rüyada mıyım?’ diyorum. Asırlardır atamın toprağı, vatanım... Ben burada niye yatıyorum? Biz buraya niye geldik? Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Dillerine dolamışlar sürekli ‘Zeytin, zeytin.’ Bu zeytinle bu kadar uğraşılmaz, bu Allah’ın bir lütfu bize. Her nimetinden faydalanıyoruz. Hiç insandan bahseden yok. ‘Zeytini sökelim, şuraya mı dikelim, buraya mı?’ Arkadaş bu çocuk oyuncağı mı? Asırlardır dikilmiş zeytini sen oradan oraya kaldıramazsın. Kaldırırsan o meyve sana küser. Çünkü o da bir canlı. Konuşmuyor ama canlı. Ben çok üzgünüm. Benim toprağımdan, atamın yerinden beni kim çıkarmak ister? Siz zeytini götürmeyi düşünüyorsunuz ama bizi nereye götüreceksiniz? Bizim toprağımızı maden var diye talan edecekler. 40 tane köyü yok etsinler. Türkiye’yi yok etsinler. Ege, turizm, zeytin, bal, bahçe, incir, meyve olmazsa Türkiye olmaz. Toprak bizim."

Zeytinlikler Tehlikede, Köylüler Direnişte! Meclis Önünde Nöbet Başladı - Resim : 2

'HER ŞEY YERİNDEN OYNAYACAK'

İzmir’in Kınık İlçesi’nden gelen zeytin üreticisi Mehmet Aksoy ise "Bu maden yasası geçerse biliyoruz ki bütün her şey yerinden oynayacak. Bölgede de bu böyle oldu. Bizim doğduğumuz topraklarda şu anda maden sahaları var. Önce topraklarımızı alıp, sonra bizi o madene köle yaptılar. Şimdi de yetmediği gibi işçileri işinden ediyorlar. Bu bir silsile. Bu yasa ile birlikte daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Yasa geçtiği zaman bizleri büyük bir tehdit bekliyor. Bu tehdit aslında sadece bizleri değil, 81 ildeki orman köylüsünü, çiftçiyi bütün kesimi tehdit eden bir şey” şeklinde konuştu.

Zeytinlikler Tehlikede, Köylüler Direnişte! Meclis Önünde Nöbet Başladı - Resim : 3

'İNSAN KENDİNE KÖTÜLÜK YAPMAMALI'

“Hayatımın tamamı tarımla uğraşmakla, zeytin yetiştirmekle geçti. Hala zeytin yetiştirmeye devam ediyorum” diyen ve Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Karacahisar Köyü’nden gelen Halil Şallı da şu sözlerle milletvekillerine şu çağrıyı yaptı: "İnsan kendine kötülük yapmamalı. O bölgede yaşayan bütün canlılar adına düşünsünler. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Zeytin Kanunu’nun delinmemesi için elinden gelen gayreti gösterirlerse, sürdürülebilir yaşama katkı sunacaklarına eminim."

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Kaynak: ANKA

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