İlber Ortaylı Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bu Çıkışı Çok Konuşulacak: 'Nasıl Bu Kadar Küstah Davranırsın?'

AKP’nin zeytinlik alanlarda madenciliğin önünü açan tartışmalı yasa teklifinin komisyondan geçmesine bir tepki de İlber Ortaylı'dan geldi. "Sen nasıl zeytine karşı bu kadar küstah davranırsın?" diyen Ortaylı, zeytinliklerin yıkılarak yerine yazlık yapılmasına yönelik çarpıcı bir eleştiri getirdi: "Avrupa işçi sınıfına pahalı kıyılarda ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız?"

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İlber Ortaylı Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bu Çıkışı Çok Konuşulacak: 'Nasıl Bu Kadar Küstah Davranırsın?'
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AKP’nin, zeytinliklerde madencilik faaliyetlerine izin verecek yasa teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan geçti. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sözcü TV’de katıldığı programda zeytin ve zeytinliklerin önemine dikkat çekerek, bu değerlerin yok edilmesine karşı sert eleştirilerde bulundu.

'ZEYTİN VATAN TOPRAĞIDIR, KORUYUN'

Zeytinin medeniyet sembolü olduğunu ve tüm kutsal kitaplarda yer aldığını belirten Ortaylı, “Sen nasıl zeytine karşı bu kadar küstah davranırsın? Zeytin medeniyettir, son derece besleyicidir. Zeytin nankörleri hiç sevmez. Zeytinlik vatan toprağıdır, koruyun” dedi.

İlber Ortaylı Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bu Çıkışı Çok Konuşulacak: 'Nasıl Bu Kadar Küstah Davranırsın?' - Resim : 1

O ÖNERİLERE DE KARŞI ÇIKTI

Zeytinliklerin yok edilmesine kamuoyunun da tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Ortaylı, “Türkiye zeytinler ülkesiydi, ağaç kalmadı. Her yerde çirkin çirkin binalar var. Akhisar’daki zeytinlikler İspanya’dan güzel” diyerek, zeytinliklerin taşınması önerilerine de karşı çıktı: “Zeytini taşıyacağız diyen adam zeytini tanımıyordur.”

'ZORUNDA MIYIZ?'

Ortaylı, zeytinliklerin yıkılarak yerine yazlık yapılmasına yönelik çarpıcı bir eleştiri getirerek, “Avrupa işçi sınıfına pahalı kıyılarda ucuz yazlık temin etmek zorunda mıyız? Adam 15 gün gelecek, ya kalacak ya kalmayacak! İspanya’da, İtalya’da böyle bir şey var mı? Önüne gelen ucuz arsa alacak, zeytinlikleri yıkacak, bu olmaz, çevre kirlenmesi yaratıyor” şeklinde konuştu.

İlber Ortaylı Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bu Çıkışı Çok Konuşulacak: 'Nasıl Bu Kadar Küstah Davranırsın?' - Resim : 2

Zeytinin bereketine ve kültürel değerine vurgu yapan Ortaylı, 1971’de ABD’de zeytin ve zeytinyağının bilinmediğini anlatarak, “Zeytin seni de besler, fakir fukaraya verirsin, eşine dostuna hediye edersin, o kadar bereketli bir şey ki… Zeytine ihanet etmek tabiatı oymak gibidir” dedi.

TEKLİF NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?

Teklif, özellikle Muğla’daki zeytinliklerin maden sahası olarak açılabileceği endişesini doğuruyor. 468 bin dönüm alanı kapsayan bu düzenleme, 2014’te özelleştirilen Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri çevresindeki maden sahalarını genişletmeyi hedefliyor. Muhalefet, çevresel tahribat ve tarım arazilerinin kaybı konusundaki kaygılarını vurgularken, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin enerji arz güvenliğini güçlendireceğini ve çevresel yükümlülükleri netleştireceğini savunuyor.

İlber Ortaylı Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Bu Çıkışı Çok Konuşulacak: 'Nasıl Bu Kadar Küstah Davranırsın?' - Resim : 3

Yasa teklifinin komisyondan geçmesi, zeytinliklerin korunması ve madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri üzerine tartışmaları alevlendirdi. Çevreciler ve muhalefet, “#ZeytinimeDokunma” sloganıyla tepkilerini sosyal medyada da sürdürüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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