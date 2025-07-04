Tokat'ta Feci Kaza: Kamyon Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Almus ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Dehşet verici kazada, kamyon şoförü E.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.
Tokat'ın Almus ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Feci kazada kamyon şoförü E.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Tokat-Almus Karayolu'nun Bakımlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ş. idaresindeki 60 DT 011 plakalı kamyon, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyon şoförü E.Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA