Tokat'ta Feci Kaza: Kamyon Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Almus ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Dehşet verici kazada, kamyon şoförü E.Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta Feci Kaza: Kamyon Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat'ın Almus ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Feci kazada kamyon şoförü E.Ş., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Tokat-Almus Karayolu'nun Bakımlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ş. idaresindeki 60 DT 011 plakalı kamyon, şiddetli yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Tokat'ta Feci Kaza: Kamyon Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyon şoförü E.Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kayseri'de Zincirleme Kaza: Otomobil Tramvay Yoluna GirdiKayseri'de Zincirleme Kaza: Otomobil Tramvay Yoluna GirdiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
kaza Trafik kazası
Uzmanlar Egzersiz ve Diyet Yapmadan Kilo Vermenin İki Basit Yolunu Açıkladı Uzmanlar Egzersiz ve Diyet Yapmadan Kilo Vermenin İki Basit Yolunu Açıkladı
Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu
Manavgat Belediyesi'ne Operasyon! Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Gözaltına Alındı Manavgat Belediyesi'ne Operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile Görüştü
İzmir'de Korkunç Olay: Mahallenin Muhtarı, Üç Kardeşi Öldürdü! İzmir'de Korkunç Olay: Mahallenin Muhtarı, Üç Kardeşi Öldürdü!
9 Doktordan Ayşe Barım İçin Endişelendiren Rapor: Ölümle Burun Buruna 9 Doktordan Ayşe Barım İçin Endişelendiren Rapor: Ölümle Burun Buruna
ÇOK OKUNANLAR
Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak Tapu Sahiplerine Ek Masraf! Ev Sahiplerinin Cebinden Daha Fazla Para Çıkacak
Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor Kredi Kartıyla Bu Alışverişi Yapan Yandı: Banka ve Savcılıklar Devreye Girdi! Hepsi Tespit Ediliyor
CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı CHP’de Soğuk Savaş Derinleşiyor: Kılıçdaroğlu’na Yakın Vekillere Görev Tırpanı
Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Alevlerden Böyle Kaçtılar Ödemiş'te Kare Kare Çaresizlik... Hayvanlarını Önlerine Katıp Böyle Kaçtılar
Gezici'den Dikkat Çeken Anket! AKP'den Geri Dönüş: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları... Gezici'den Dikkat Çeken Anket: İşte Bugün Seçim Olsa Partilerin Alacakları Oy Oranları...