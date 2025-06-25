'Zeytinlik' Tepkisi Sürüyor: Hem Doğa Kıyımı Hem de Stratejik Bir Hata

CHP’li Erhan Adem, zeytinlik alanların madenciliğe açılmasına izin veren yasa teklifine sert tepki gösterdi. Adem, "Dünyada fosil yakıtlar terk edilirken biz hala kömürün peşindeyiz. Bu yalnızca doğa kıyımı değil, stratejik bir hata" dedi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
'Zeytinlik' Tepkisi Sürüyor: Hem Doğa Kıyımı Hem de Stratejik Bir Hata
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Zeytinlikleri maden çalışmalarına açacak kanun teklifinin tamamı TBMM Komisyonu'ndan geçti. CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına yönelik hazırlanan torba yasa teklifine sert tepki gösterdi. Açıklama yapan Adem, "Zeytin vatandır, birkaç şirket için bu toprakların ruhunu yok edemezsiniz" dedi.

Yeni yasa teklifinin yalnızca doğaya değil, hukuk ve toplumsal vicdana da aykırı olduğunu vurgulayan Adem, "Devlet üç ay içinde cevap vermezse şirketler zeytinlikleri kesebilir, yerine kömür ocağı kurabilir" gibi ifadelerin yasal zemine oturtulmak istenmesine dikkat çekti.

"Bu yasa Milas'ta, Yatağan'da yaşayan halka 'çekilin buradan, biz burada para kazanacağız' demektir" ifadelerini kullanan Adem, düzenlemenin kamu yararı yerine sermaye çıkarlarını öncelediğini savundu.

'Zeytinlik' Tepkisi Sürüyor: Hem Doğa Kıyımı Hem de Stratejik Bir Hata - Resim : 1

Adem, zeytinliklerin geçici tesislere açılmasının aslında kalıcı bir doğa tahribatı anlamına geldiğini belirterek, "Zeytin ağacı taşınmaz, yerinden söküldüğünde yaşamaz. Zeytin yerinde yaşar, toprağıyla, havasıyla bir bütündür" dedi.

İktidarın enerji ihtiyacını gerekçe göstererek zeytinlikleri kurban ettiğini ifade eden Adem, "Dünyada fosil yakıtlar terk edilirken biz hala kömürün peşindeyiz. Bu yalnızca doğa kıyımı değil, stratejik bir hata" değerlendirmesinde bulundu.

CHP olarak bu düzenlemeye karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Adem, sözlerini şöyle noktaladı:

"Zeytin ağacı bu toprağın hafızasıdır, bu ülkenin geleceğidir. Zeytin direnendir. Zeytin yaşarsa biz de yaşarız."

Zeytinlikler İçin Tepki Sürüyor! 'Yasa Tasarısı Bilimsel Gerçeklere Aykırı'Zeytinlikler İçin Tepki Sürüyor! 'Yasa Tasarısı Bilimsel Gerçeklere Aykırı'Güncel

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