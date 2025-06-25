Akrabadan Kan Donduran Plan! Tehdit Mesajları Sonrasında Dehşete Uyandılar

Adana’da evi kundaklanan 3 çocuklu ailenin kirada oturduğu ev kullanılamaz hale gelirken, dehşeti yaşayan ailenin iddiaları dikkat çekti. Çocuklarını yanan evden saniyelerle kurtaran baba “2 milyon lira haraç istiyorlar, yabancı bu kalleşliği yapmaz" diyerek isyan etti.

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Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde 5 kişilik bir ailenin yaşadığı evde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ali ve Meryem Artış çiftinin evi, aralarında husumet olan akrabaları tarafından uyudukları sırada kundaklandı.

Akrabadan Kan Donduran Plan! Tehdit Mesajları Sonrasında Dehşete Uyandılar - Resim : 1

'BİZİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR'

Motosikletle gelen 2 kişi tarafından pencereden içeri molotofkokteyli evde yangın çıkardı. Çocukları ve eşini yangından saniyelerle kurtaran Ali Artış “Biz çocuklarımızla uyurken akrabam A.A. tarafından evimize molotofkokteyli atıldı. Çocuklarımı ve eşimi zor kurtardım. Akrabam bizi sürekli tehdit ediyor. Geceyi akrabalarımızın yanında geçirdik. Molotofkokteyli attıktan sonra tehditli paylaşımlar yaptı" dedi.

Akrabadan Kan Donduran Plan! Tehdit Mesajları Sonrasında Dehşete Uyandılar - Resim : 2

2 MİLYON LİRA HARAÇ İSTİYORLAR

Artış, şöyle konuştu: Bana sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından beni arıyorlar. 2 milyon lira haraç istiyorlar. Yabancı bu kalleşliği yapmaz. Biz ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik. Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor.

Kaynak: İHA

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Adana Yangın
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