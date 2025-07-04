Spotify Kapanacak mı? Bakanlıktan Yine Ahlak Müdahalesi

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify isimli müzik platformundaki içeriklere ilişkin yasal işlemler başlatılacağını belirtti. Bakanlığın uzun süredir Spotify’ı yakından takip ettiğini açıklayan Mumcu “Hem kamuoyunun hem de sanat dünyamızın hassasiyetlerini gözeterek ve gerekli uyarıları kurumlarımız aracılığıyla muhatabına ileterek süreci yürütüyoruz” dedi.

'AHLAK DIŞI İÇERİKLER TESPİT EDİLDİ'

Söz konusu uyarılara rağmen Spotify’ın gerekli adımları atmadığını aktaran Mumcu şu açıklamada bulundu: “Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş; sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir. Bununla birlikte platformda ‘playlist’ adı altında; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yönelik dini hassasiyetlerimizi hiçe sayan, insanımızın inançlarına, kutsallarına ve manevi dünyasına yönelik kasıtlı ve kesinlikle kabul edilemez içerikler ile, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’yi hedef alan, milletimizin kültürel ve ahlaki değerleriyle bağdaşmayan, toplumumuzun birlik ve beraberliğine yönelik sinsi ve provokatif, ahlak dışı içerikler tespit edilmiştir.”

'HUKUKİ BİR MESELE HALİNE GELDİ'

Spotify’daki içeriklerin hukuki boyutu olduğunu vurgulayan Mumcu “Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki bir mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen, adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum. Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim. Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi