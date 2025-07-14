Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde ailesiyle yaşayan 80 yaşındaki Ekrem Uysal sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayda, kesin neden yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu
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Aydın’ın Efeler ilçesinde Gençlik Caddesi üzerindeki evlerinde ailesiyle birlikte yaşayan 80 yaşındaki Ekrem Uysal, sabah saatlerinde evinde ölü olarak bulundu.

Sabah uyanmayınca yanına giden aile bireyleri, Uysal’ın nefes almadığını fark etti. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ekrem Uysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. Evde detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, delil topladı. Uysal’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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