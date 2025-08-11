Binaların Sağlamlığını Ölçen Yöntem: Karot Testi Nasıl Yapılır? İşte Kritik Detay

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İnşaat sektöründe güvenliğin ve kalite kontrolünün vazgeçilmez yöntemlerinden biri olan karot testi, betonun dayanıklılığını ve kalitesini ölçmek için uygulanan önemli bir analiz tekniğidir. Köprülerden yüksek katlı binalara kadar pek çok betonarme yapıda tercih edilen bu yöntem, yapının güvenliğini doğrudan ilgilendiren veriler sunar.

KAROT TESTİ NASIL YAPILIR?

Karot testi, beton yüzeyinden özel matkaplar yardımıyla silindirik örnekler alınması ve bu numunelerin laboratuvar ortamında basınç dayanımı testine tabi tutulması esasına dayanır.

İşlem şu adımlarla gerçekleştirilir:

Nokta Seçimi: Örnek alınacak beton bölgesi belirlenir.

Delme İşlemi: Karot matkabı kullanılarak, yapıya zarar vermeden silindirik numune çıkarılır.

Laboratuvar Analizi: Alınan örnekler, betonun basınç dayanımının ölçüldüğü laboratuvara gönderilir.

Raporlama: Test sonuçları değerlendirilerek, yapı güvenliği hakkında ayrıntılı rapor hazırlanır.

KAROT TESTİ NEDEN ÖNEMLİ?

Karot testi, özellikle eski binaların güçlendirme süreci, onarım planlaması veya yıkım öncesi risk analizi gibi durumlarda kritik rol oynar. Betonun gerçek dayanım değerini ortaya çıkararak, yapıların güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi