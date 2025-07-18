İnternete Dev Zam Kapıda! Fiyatlar Uçacak

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Taahhütsüz internet hizmetiyle tüketiciler tarafından tercih edilen TurkNet, abonelik ücretlerine büyük bir zam yaptı. Şirketin güncellediği fiyat politikası doğrultusunda, 1 Ağustos 2025 itibarıyla internet hizmeti aylık 699,90 TL olacak. Böylece kullanıcılar, mevcut 499 TL’lik ücrete kıyasla yaklaşık yüzde 40’lık bir artışla karşı karşıya kalacak.

Bu fiyat güncellemesi, TÜİK’in Haziran 2025 verileriyle karşılaştırıldığında da oldukça dikkat çekti. Yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05, aylık artış ise sadece yüzde 1,37 seviyesindeydi. Bu bağlamda, TurkNet’in yaptığı zam, enflasyonun da üzerinde gerçekleşti.

TurkNet’in açıklamasına göre, mevcut aboneler için de bu yeni fiyat geçerli olacak ve ilk olarak Ağustos ayı faturasına yansıtılacak. Şirketin yıllardır uyguladığı “tek tarife” politikası ise devam ediyor; altyapı fark etmeksizin tüm kullanıcılar aynı ücreti ödeyecek. Bu kapsamda, GigaFiber gibi yüksek hızlı internet altyapılarına sahip aboneler de aynı tarifeye tabi tutulacak.

ZAMDAN FAYDALANMAMAK MÜMKÜN MÜ?

TurkNet, fiyat artışından etkilenmek istemeyen kullanıcılar için bir alternatif de sunuyor. Şirket, daha önce başlattığı 12 aylık peşin ödeme kampanyasını 10 Ağustos 2025’e kadar uzattı. Bu kampanya kapsamında tek seferde veya taksitli şekilde ödeme yapan kullanıcılar, bir yıl boyunca 499,90 TL’lik eski fiyattan hizmet almaya devam edebilecek. Ayrıca, taahhüt olmadan kullanılan sistem sayesinde, kullanıcılar diledikleri zaman aboneliklerini iptal edebiliyor ve kullanılmayan aylar için ücret iadesi alabiliyor.