Ne Altın, Ne Dolar, Ne Euro: Son Dönemin En Çok Kazandıranı Belli Oldu
Ne altın, ne dolar, ne euro... Yatırımcıların gözdesi değişti. Altın ve dövizin yatay seyrettiği dönemde, yılbaşından bu yana en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı gümüş oldu. Ekonomist Filiz Eryılmaz, yılın parlayan yatırım aracı olan gümüşte yükselişin devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel piyasalarda yaz aylarının getirdiği sakinlik, altın fiyatlarını dar bir bant aralığında tutarken, yatırımcının ilgisi hızla gümüşe kaymaya başladı. Ünlü Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gümüşün son dönemde yatırımcısına güçlü kazançlar sunduğunu ve bu ivmenin kısa vadede devam edebileceğini ifade etti.
"ALTIN ALIMINI BU DÖNEMDE ÖNERMİYORUM"
Eryılmaz, dolar bazında yıl başından bu yana yüzde 29, Türk Lirası bazında ise yüzde 51 yükselen gümüşün olumlu seyrini sürdüreceğini belirterek, "Altın alımını bu dönemde önermiyorum. Kısa ve orta vadede gümüş daha avantajlı bir yatırım aracı olabilir" dedi.
SON DÖNEMİN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI
Küresel piyasalarda ons gümüşün 38.18 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirten Eryılmaz, "39.5 doların üzerine kalıcı olarak çıkması durumunda gümüşte 41 dolar seviyeleri şaşırtıcı olmaz" yorumunda bulundu. Türkiye’de ise gram gümüş 49,6 TL'den işlem görüyor ve yıl başından bu yana yaklaşık 17 TL artış gösterdi.
ALTINDA BEKLE-GÖR DÖNEMİ
Altın fiyatları için büyük bir çıkış ya da düşüş beklemediğini belirten Eryılmaz, yatırımcılara kısa vadede altın alım-satımından uzak durmalarını tavsiye etti. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası’nın faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmeleriyle piyasaların önemli bir sınav vereceğini vurgulayan Eryılmaz, "2,5 puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Ancak bu oran 2 puana çekilirse de sürpriz olmaz" dedi.
BORSADA DİRENÇ SEVİYESİ
Borsa İstanbul’la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, BIST 100 endeksinde 10.400 puan seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu belirtti. Yatırımcıların bu seviyeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.