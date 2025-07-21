Ne Altın, Ne Dolar, Ne Euro: Son Dönemin En Çok Kazandıranı Belli Oldu

ALTINDA BEKLE-GÖR DÖNEMİ

Altın fiyatları için büyük bir çıkış ya da düşüş beklemediğini belirten Eryılmaz, yatırımcılara kısa vadede altın alım-satımından uzak durmalarını tavsiye etti. Önümüzdeki günlerde Merkez Bankası’nın faiz kararı ve kredi derecelendirme kuruluşlarının not değerlendirmeleriyle piyasaların önemli bir sınav vereceğini vurgulayan Eryılmaz, "2,5 puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Ancak bu oran 2 puana çekilirse de sürpriz olmaz" dedi.