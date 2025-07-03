Araç Sahiplerine Kötü Haber! Yapmayan Sürücülerin Cebinden Bu Para Çıkacak

YILDA BİR KEZ BAKIM YETERLİ

Alan, sürücülerin klima bakımlarını yılda en az bir kez yaptırmalarının yeterli olacağını belirtti. Yaz başında teknik servis kontrolünden geçen klimaların, tüm sezon boyunca sorunsuz çalışabileceğini vurguladı:

"Nasıl ki motor yağı yılda bir kez değiştirilmesi gerekiyorsa, klima bakımı da aynı şekilde yılda bir kez yapılmalı. Sürücüler, araçlarının kullanım kılavuzlarını okuyarak doğru klima kullanımını öğrenmeli ve teknik servislerle irtibata geçerek daha konforlu ve güvenli bir sürüş sağlayabilir."