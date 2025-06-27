Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Acil Tomografiye Alındı

Hastaneye kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık acil tomografiye alındı.

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Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Acil Tomografiye Alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Silivri’den İzmir Buca Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Daha önce iki kez kanseri yenen ve 23 Haziran Pazartesi günü ikinci kez İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Çalık, tedavi altına alınmıştı. Burada yapılan tetkiklerde boynunda kitle tespit edilen Başkan Çalık‘a geçtiğimiz günlerde Pet-CT taraması yapıldı. Durumu ciddiyetini koruyan Çalık’a bugün endoskopi ile kolonoskopi işlemleri gerçekleştirildi.

ACİL TOMOGRAFİYE ALINDI

Öte yandan edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ikinci kez acil tomografiye alındı. Çalık, geçtiğimiz hafta da tomografiye alınmıştı.

Kaynak: ANKA

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