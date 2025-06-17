Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İmamoğlu' Soruşturması

Ekrem İmamoğlu’nun dünkü duruşması esnasında ses ve görüntü kaydı alıp sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'İmamoğlu' Soruşturması
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanıp görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık üç aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İmamoğlu'nun, "bilirkişi" sözlerine ilişkin davanın ikinci duruşması da dün (16 Haziran) Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gerçekleşti.

Duruşmanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun salondan ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İmamoğlu'nun zayıfladığı görülen güncel fotoğrafları sosyal medyada da uzun süre konuşuldu.

Sabah'ın haberine göre; Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun bu görüntüleriyle ilgili çalışma başlattı. Başsavcılık, ses ve görüntüleri "yetkisiz" olarak kayda alan veya nakleden kişi ve kişiler hakkında re'sen soruşturma başlattı.

DURUŞMADAN GÖRÜNTÜ ALMAK SUÇ MUDUR?

Türk Ceza Kanunu'na göre; duruşmada ses ve görüntü (fotoğraf veya video) kayda almak bir suç niteliğinde olup, cezası "Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses ve görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır" sözleriyle tanımlanmıştır.

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Kaynak: Sabah

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