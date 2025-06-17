Sokak Ortasında Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti

Yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, kavgayı ayırmak isteyen Furkan B. göğsünden bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırganların yakalanması için polis çalışmalara başladı.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kontrolden çıkarak bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, araya girmeye çalışan Furkan B., göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

BİRDEN BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Olay, saat 20.30 sıralarında 617. Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, her iki araçtaki yolcuların da dahil olmasıyla büyüdü. Giderek sertleşen sözlü atışma, kısa süre içinde bıçakların çekildiği bir kavgaya dönüştü.

Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Furkan B., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı.

Sokak Ortasında Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti - Resim : 1

TEDAVİ ALTINDA

Kanlar içinde yere yığılan Furkan B., çevredekilerin yardımıyla beyaz bir otomobile bindirilerek hızla hastaneye götürüldü. Yaralı gencin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı, sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine bağırdığı, bir kişinin araçtan inerek hızla karşı tarafa yöneldiği ve kısa süre sonra kargaşanın başladığı görülüyor.

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Kaynak: DHA

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