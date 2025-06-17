Ambulans Otomobile Çarptı: 1 Sağlıkçı Yaralandı, Hasta Sedyeden Düştü
Balıkesir Bandırma'da ambulansın otomobile çarpması sonucu 1 sağlık çalışanı yaralandı, ambulansta bulunan yaşlı hasta sedyeden düştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Balıkesir'in Bandırma ilçesi Edincik mevkiinde seyir halindeki bir ambulansın, aynı yönde ilerleyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 sağlık çalışanı yaralandı, ambulansta taşınan yaşlı bir hasta ise sedyeden düştü.
Kaza, Bandırma-Gönen Karayolu üzerinde saat akşam saatlerinde meydana geldi. Bandırma yönüne ilerleyen 10 ADM 61 plakalı otomobile, arkasından gelen 10 ABS 540 plakalı ambulans çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ambulansta bulunan yaşlı hasta sedyeden düşerken, araç içindeki sağlık personellerinden birinin kolu kırıldı.
Olay yerine çağrılan başka bir ambulansla yaralı sağlık çalışanı ve sedyeden düşen hasta, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA
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