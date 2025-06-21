Van'da İki Otomobil Çarpıştı

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Van'da İki Otomobil Çarpıştı
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Edinilen bilgiye göre, kaza, Erciş karayolu üzerinde bulunan Şemsibey Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GB 534 plakalı Volkswagen marka otomobil ile 55 BBD 76 plakalı Volkswagen Golf marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında dereye uçan otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin yoğun .çabası sonucu sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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