Aydın'da Korkutan Orman Yangını: Evler Hasar Aldı, Tahliye Başladı! Müdahale Sürüyor

Aydın Efeler’de trafo patlaması sonucu başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine hızla yayıldı. Böcek ve Bademlik mahallelerinde tahliyeler yapılırken, yangına çok sayıda helikopter ve uçakla yoğun müdahale sürüyor.

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Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevlerin Böcek ve Bademlik mahalleleri yönüne yönelmesi bölgedeki vatandaşları tedirgin ederken, yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Aydın'da Korkutan Orman Yangını: Evler Hasar Aldı, Tahliye Başladı! Müdahale Sürüyor - Resim : 1

TRAFO PATLAMASI NEDENİYLE BAŞLADI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, olay yerinde yaptığı açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre bir trafo patlaması sonucu başladığını ve kısa sürede ziraat alanları ile ormana yayıldığını söyledi. "Yangına ilk andan itibaren müdahale ettik, ancak rüzgar ve sıcaklık tehlikeyi artırıyor" diyen Vali Canbolat, vatandaşlara yasaklara harfiyen uymaları çağrısında bulundu.

Aydın'da Korkutan Orman Yangını: Evler Hasar Aldı, Tahliye Başladı! Müdahale Sürüyor - Resim : 2

EVLER HASAR ALDI, TAHLİYELER BAŞLADI

Yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle Böcek ve Bademlik mahallelerinde önlemler alınırken, Bademlik Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında şu ana kadar 3 kişi dumandan etkilendi, ancak sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre bazı evlerin yangından etkilendiği ve hasar gördüğü öğrenildi.

Aydın'da Korkutan Orman Yangını: Evler Hasar Aldı, Tahliye Başladı! Müdahale Sürüyor - Resim : 3

DEV SEFERBERLİK

Yangına müdahale için 170 personel, 9 helikopter ve 5 uçak, ayrıca çok sayıda arazöz, dozer ve su tankeri sahaya sevk edildi. AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekipleri ortaklaşa çalışarak yangının büyümesini engellemeye çalışıyor. Muğla, İzmir ve Denizli'den de takviye ekipler bölgeye intikal etti.

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Kaynak: DHA-İHA

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