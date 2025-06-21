Balıkesir'de Korkutan Orman Yangını

Balıkesir'de çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa süre sonra söndürüldü.

Balıkesir'de Korkutan Orman Yangını
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 3 helikopter, 3 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve dozer ile 90 personelin katılımıyla yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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