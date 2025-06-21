Sultangazi'de Dehşet Anları: Annesini Sokak Ortasında Darbetti, Herkes İzledi

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İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir anne, oğlu tarafından sokak ortasında darbedildi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

Genç adam, sokakta annesini tekmelemeye başladıktan sonra bir apartman kapısına yumruk attı. Kadın, yanında bulunan küçük çocuğu güvenli bir noktaya uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak saldırgan, annesinin boğazını sıkıp yere düşürerek darbetmeye devam etti.

MÜDAHALE ETMEDİLER

Olayın en çarpıcı yönü ise çevredekilerin yaşananlara kayıtsız kalması oldu. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, videoda annenin kendini korumaya çalıştığı ancak çevredeki vatandaşların müdahale etmediği net şekilde görüldü.

Kaynak: DHA