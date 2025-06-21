4 Milyon Ehliyet Sahibini İlgilendiriyor: Son Tarih Yaklaşıyor! Bunu Yapmayanın Cebinden Rekor Para Çıkacak

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Yeni nesil çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. Mevcut eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için son gün 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yapılacak başvurularda sadece 15 TL ücret alınacak. Ancak bu sürenin ardından, özellikle B sınıfı ehliyetler için yenileme ücreti 7.438 TL’ye yükselecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesine göre, eski sürücü belgeleri 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra yenileme yapılmayan belgelerle trafiğe çıkanlar, ehliyetsiz sayılacak ve hem para cezası hem de trafikten men cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

4 MİLYON VATANDAŞ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bugüne dek yaklaşık 31 milyon kişi çipli ehliyete geçti. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla kişi eski belgelerle araç kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, başvuru taleplerinin son döneme yığılması halinde randevu bulmanın zorlaşabileceğini belirtiyor.

EHLİYET YENİLEME 5 ADIMDA TAMAMLANIYOR

Randevu Alın

Nüfus müdürlüklerinden hizmet almak için NVİ’nin resmî internet sitesi, Alo 199 hattı ya da mobil uygulama üzerinden randevu oluşturulmalı.

Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Mevcut ehliyet

15 TL ödendiğine dair dekont (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı)

Geçerlilik süresi 2 yıl olan sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Başvurunuzu Yapın

Belgelerle birlikte randevu alınan nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru işlemi tamamlanır. Randevusuz başvuru da mümkündür; ancak yoğunluk nedeniyle randevu tavsiye edilmektedir.

Geçici Belge ile Araç Kullanımı

Başvurunun ardından ehliyet kişiselleştirilerek hazırlanır. Bu süreçte e-Devlet ya da nüfus müdürlüklerinden alınacak geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkündür.

Yeni Ehliyeti Teslim Alın

Hazırlanan ehliyet, PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirttiğiniz adrese ya da teslim edilmesini istediğiniz kişiye ulaştırılır. Teslim süresi il merkezlerinde 1-2 gün, ilçelerde 4 gün olarak planlanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi