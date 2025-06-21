4 Milyon Ehliyet Sahibini İlgilendiriyor: Son Tarih Yaklaşıyor! Bunu Yapmayanın Cebinden Rekor Para Çıkacak

2016 yılı öncesinde verilen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre hızla doluyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği kapsamında, bu belgelerin geçerliliği 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yenileme başvurusu yapmayan sürücüler, hem yüksek ücret ödemek zorunda kalacak hem de mevcut ehliyetleri geçersiz sayılacak.

4 Milyon Ehliyet Sahibini İlgilendiriyor: Son Tarih Yaklaşıyor! Bunu Yapmayanın Cebinden Rekor Para Çıkacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni nesil çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. Mevcut eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için son gün 31 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar yapılacak başvurularda sadece 15 TL ücret alınacak. Ancak bu sürenin ardından, özellikle B sınıfı ehliyetler için yenileme ücreti 7.438 TL’ye yükselecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesine göre, eski sürücü belgeleri 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek. Bu tarihten sonra yenileme yapılmayan belgelerle trafiğe çıkanlar, ehliyetsiz sayılacak ve hem para cezası hem de trafikten men cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

4 Milyon Ehliyet Sahibini İlgilendiriyor: Son Tarih Yaklaşıyor! Bunu Yapmayanın Cebinden Rekor Para Çıkacak - Resim : 1

4 MİLYON VATANDAŞ

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bugüne dek yaklaşık 31 milyon kişi çipli ehliyete geçti. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla kişi eski belgelerle araç kullanmaya devam ediyor. Yetkililer, başvuru taleplerinin son döneme yığılması halinde randevu bulmanın zorlaşabileceğini belirtiyor.

EHLİYET YENİLEME 5 ADIMDA TAMAMLANIYOR

Randevu Alın

Nüfus müdürlüklerinden hizmet almak için NVİ’nin resmî internet sitesi, Alo 199 hattı ya da mobil uygulama üzerinden randevu oluşturulmalı.

Gerekli Belgeleri Hazırlayın

Mevcut ehliyet
15 TL ödendiğine dair dekont (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı)
Geçerlilik süresi 2 yıl olan sağlık raporu
Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Başvurunuzu Yapın

Belgelerle birlikte randevu alınan nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru işlemi tamamlanır. Randevusuz başvuru da mümkündür; ancak yoğunluk nedeniyle randevu tavsiye edilmektedir.

Geçici Belge ile Araç Kullanımı

Başvurunun ardından ehliyet kişiselleştirilerek hazırlanır. Bu süreçte e-Devlet ya da nüfus müdürlüklerinden alınacak geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkündür.

Yeni Ehliyeti Teslim Alın

Hazırlanan ehliyet, PTT aracılığıyla başvuru sırasında belirttiğiniz adrese ya da teslim edilmesini istediğiniz kişiye ulaştırılır. Teslim süresi il merkezlerinde 1-2 gün, ilçelerde 4 gün olarak planlanmıştır.

Ehliyet Sınavını Tek Kalemde Kazandıracak Tüyo Ortaya ÇıktıEhliyet Sınavını Tek Kalemde Kazandıracak Tüyo Ortaya ÇıktıEkonomi
Ehliyet Sahiplerine Büyük Şok: Zekası Düşük Olanın Sürücü Belgesi İptal EdilecekEhliyet Sahiplerine Büyük Şok: Zekası Düşük Olanın Sürücü Belgesi İptal EdilecekEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İçişleri Bakanlığı Ehliyet
Tekirdağ'da Gıda Deposunda Yangın Paniği Tekirdağ'da Gıda Deposunda Yangın Paniği
Ezberleri Bozan Olay! Fare Kediye Saldırdı Ezberleri Bozan Olay! Fare Kediye Saldırdı
40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor 40 Yıllık Bahçıvanın Sırrı Ortaya Çıktı! Süte Karıştırıp Çiçeklere Döküyor: Hiç Kayıp Vermiyor
Uçakta Bu İçeceği Sipariş Eden Yandı: 22 Yıllık Kabin Memuru Uyardı Uçakta Bu İçeceği Sipariş Eden Yandı: 22 Yıllık Kabin Memuru Uyardı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor Zararı Büyük, Satışları Çakıldı! Efsane Otomotiv Markası Piyasadan Çekilmeye Hazırlanıyor