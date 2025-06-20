Marmaris’te Silahlı Kavga: 1 Ölü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 36. Sokak’ta, 20 Haziran 2025 sabaha karşı saat 04:40’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 27 yaşındaki Çağlar Koç’a isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan Koç, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA