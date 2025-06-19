Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga! O Anlar Kamerada

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İddiaya göre, aralarındaki maddi husumet nedeniyle bir iş yerinde karşı karşıya gelen taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan bazıları, yanlarında taşıdıkları silahlarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği olay yerinde, çatışmayla ilgisi olmayan yan dükkân sahibi Serdal Önkol yaralandı. Olayda ayrıca Özkan Baran ve Ali Baran'ın da darp edildiği öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA