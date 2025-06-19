Şanlıurfa'da Kuzenler Arasında Silahlı Kavga! O Anlar Kamerada
Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan spot eşya pazarında, aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Yaşanan olayda 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İddiaya göre, aralarındaki maddi husumet nedeniyle bir iş yerinde karşı karşıya gelen taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan bazıları, yanlarında taşıdıkları silahlarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği olay yerinde, çatışmayla ilgisi olmayan yan dükkân sahibi Serdal Önkol yaralandı. Olayda ayrıca Özkan Baran ve Ali Baran'ın da darp edildiği öğrenildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: