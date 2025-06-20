İzmir Konak’ta Dev Uyuşturucu Operasyonu

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İzmir’in Konak ilçesinde, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Narkoalan ekipleri, 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında 10 ayrı iş yeri ve ikamete eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Operasyonlarda, 74,05 gram bonzai, 1,28 gram kokain, 878,18 gram metamfetamin, 4 bin 769 sentetik hap, 3 kilo 743,19 gram esrar, 2 hassas terazi, 181 bin 100 TL nakit para, bir pompalı tüfek ve 15 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı ile ruhsatsız tabanca ve tüfekler de bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 13’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki zanlının da yakalandığı operasyon, uyuşturucu ticaretine darbe vurdu.

Kaynak: İHA