Hatay Dörtyol’da Aranan 4 Suçlu Yakalandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu, hırsızlık, bıçaklama, hakaret ve dolandırıcılık suçlarından aranan 4 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Hatay Dörtyol’da Aranan 4 Suçlu Yakalandı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranıyordu.

Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve hırsızlık suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Y.P., Özerli Mahallesi’nde Ö.N.K.’nın karın bölgesinden bıçaklanması olayının şüphelisi D.D., hakaret suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan U.B. ve dolandırıcılık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma veya bulundurma ile Askeri Kanuna muhalefet suçlarından aranan M.G.A. yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü’nün aranan şahıslara yönelik operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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