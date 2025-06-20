Barajda Yüzen Ayı Görüntülendi

Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Boyabat Barajı’nda yüzen bir ayı, balıkçıların kamerasına takıldı. Tekneyle açılan amatör balıkçılar, nadir rastlanan bu anı cep telefonlarıyla görüntüledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Barajda Yüzen Ayı Görüntülendi
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Sinop’un Saraydüzü ilçesinde yer alan Boyabat Barajı, bu kez balık değil, yüzen bir ayıyla gündeme geldi. Baraja balık tutmak için giden amatör balıkçılar, suyun ortasında ilerleyen bir ayıyla karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Tekneleriyle baraja açılan balıkçılar, ayının suyun içinde sakince ilerlediğini görünce o anları kaçırmamak adına cep telefonlarına sarıldı. Görüntülerde ayının baraj sularında rahatça yüzdüğü ve çevresine aldırmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Yaban hayatının nadir anlarına tanıklık eden balıkçılar, karşılaştıkları bu sıra dışı olayı sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA

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