Çorbacıda 'Yan Baktın' Dehşeti! 4 Kişi Yaralandı

Erzurum'da çorbacıda "yan bakma" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

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Çorbacıda 'Yan Baktın' Dehşeti! 4 Kişi Yaralandı
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Gez Mahallesi İstanbul Kapı Caddesi'ndeki bir çorbacıda İlyas Melik Ö. (36), Serhat Ö. (34), Murat D. (31), Halil İbrahim D. (39), ile Şahin G. (35), Yusuf Şahin A. (35), Uğur İ. (32) arasında yan bakma sebebiyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda İlyas Melik Ö., Serhat Ö., Murat D. ve Yusuf Şahin A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri de olay sonrası bölgeden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralılardan İlyas Melik Ö'nün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Uğur İ., Şahin G. ve Yusuf Şahin A'yı da yakalayarak emniyete götürdü.

Olaya karışan Murat D'nin çeşitli suçlardan 16, Yusuf Şahin A'nın 11, Serhat Ö'nün 7, Şahin G. ile Uğur İ'nin üçer, İlyas Melik Ö. ile Halil İbrahim D'nin de ikişer kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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