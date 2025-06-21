Çanakkale Ezine’de Tarım Arazisinde Yangın

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde bugün, 21 Haziran 2025’te saat 14:20’de tarım arazisinde yangın çıktı. Uluköy ve Kayacık köyleri arasında kalan bölgede başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine harekete geçen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için hemen bölgeye intikal etti.

Ekipler, yangına hem havadan helikopterlerle hem de karadan arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yetkililer, alevlerin çevredeki diğer tarım arazilerine ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA