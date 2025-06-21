Kuşadası’da Apartman Yangını Paniği: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangında apartmanın en üst katında mahsur kalan Salih Aydın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ütüden çıktığı iddia edilen yangın kontrol altına alındı.

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Kuşadası’da Apartman Yangını Paniği: Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün, 21 Haziran 2025’te öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre yangının ütüden çıktığı iddia edilirken, alevler ve yoğun duman apartman sakinleri arasında paniğe yol açtı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanın en üst katında balkonda mahsur kalan Salih Aydın’ı kurtarmak için zamanla yarıştı. Ekipler, merdivenli araç kullanarak Aydın’ı binadan güçlükle çıkardı. Dumanlardan etkilenen Salih Aydın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiyenin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın, çevre dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Apartman sakinleri yaşadıkları korkuyu dile getirirken, yangının çıkış nedeni ve olası ihmallerle ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, yangının kesin sebebinin teknik incelemelerin ardından netleşeceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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