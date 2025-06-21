Filyos'ta Denize Girmek Yasaklandı

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Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar ve dalgalı deniz nedeniyle, 1 kilometre uzunluğundaki Filyos plajında güvenlik önlemleri artırıldı. Valilik ve sahil güvenlik birimlerinin uyarısıyla kırmızı bayrak asıldı. Cankurtaran ekipleri, herhangi bir tehlikeye karşı sahilde nöbet tutmaya başladı.

Zonguldak genelinde rüzgarlı hava etkisini sürdürürken, özellikle Kozlu ilçesinde hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyenler de dalga ve rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Denize girmeye çalışan bazı vatandaşlar suya girmeden geri döndü.

Kaynak: DHA