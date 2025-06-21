Aydın Efeler’de Zirai Alanda Yangın Çıktı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde bugün, 21 Haziran 2025’te saat 16:45 itibarıyla zirai alanda yangın çıktı. Savrandere mevkii yakınlarında başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine hızla harekete geçildi. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin çevredeki tarım arazilerine ve ormanlık alanlara sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA