Adana Depreminin Görüntüsü Ortaya Çıktı! Saniye Saniye Panik Anları Kamerada

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin görüntüsü ortaya çıktı. Deprem anında vatandaşların sokakta yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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AFAD, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.

Adana Depreminin Görüntüsü Ortaya Çıktı! Saniye Saniye Panik Anları Kamerada - Resim : 1

AFAD 4.5 DEDİ KANDİLLİ 4.6

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.

Yürekleri ağza getiren deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sallanan vatandaşların paniklediği görüldü.

SAHA TARAMALARI BAŞLADI

Olumsuz bir durum olmadığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Adana Saimbeyli’de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” dedi.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/530117

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Kaynak: İHA

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