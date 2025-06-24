Bakan Kurum Açıkladı: '11 İlde Avrupa Ülkesi Kadar Konut Yaptık'

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri 11 ilde büyük yıkım yarattı. 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği olayda yerle bir olan afet bölgesini ayağa kaldırma çalışmaları da sürüyor. Depremde yıkılması veya ciddi hasar alması sebebiyle evlerini kaybeden vatandaşlar yeni evlerini beklerken, bölgeyi kalkındırmak adına yeniden konut yapımı da devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğündeki deprem konut yapımı devam ederken, Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak afet bölgesinde şimdiye de 250 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi. Bakan Kurum, açıklamasında "yola devam" mesajı da verdi.

'11 İLDE BİR AVRUPA ÜLKESİ KADAR KONUT'

Bunun ardından bugün bir açıklama daha yapan Bakan Kurum, tamamladıkları çalışmaların önemini işaret etti. Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi'nde bir konuşma yapan Murat Kurum, deprem bölgesi için yaptıkları çalışmalardan bahsederken, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar hızlı bir şekilde bu kadar konutun tamamlanamayacağını vurguladı.

Programdaki konuşmasının sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "11 ilimizde bir Avrupa ülkesi kadar konutu teslim ettik, bir bu kadarını daha yapıyoruz. Türk milletinden başka hiçbir millet; neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez!" ifadelerini kullandı.