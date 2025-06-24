Ormanlarımız Yine Alev Alev... 6 İlde Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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Yaz aylarına girilmesiyle Türkiye’nin baş belası orman yangınları yeniden kendisini gösterdi. Bugün, Sakarya, Çanakkale, Hatay, İzmir ve Uşak’ta orman yangınları çıktı.

SAKARYA

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde orman işletme deposunda çıktıktan sonra ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Soğucak mevkisinde yer alan Orman İşletme Müdürlüğü'nün deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yangına, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve ilçe belediyelerden 159 personel ve 46 araçla müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi ve helikopter desteğiyle depodaki ve ağaçlık alandaki yangın kontrol altına alındı.

UŞAK

Uşak'ta Merkez'e bağlı Çınarcık köyü yakınlarında biçerdöverin hasat ettiği arpanın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede çevredeki tarlalara yayıldı.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangını söndürmek isteyen tarla sahibi M.M'nin ayaklarında hafif derecede yanık oluştu, saman paketleme makinesini kullanan M.Ö. ise dumandan etkilendi. M.M. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, M.Ö. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın makilik alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

HATAY

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın Hatay'ın Hassa ilçesinin Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Yangın, 6 helikopter, 7 yangın söndürme uçağı, 23 arazöz, 4 dozer, 5 itfaiye aracı ve 182 personelle havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolunda trafik akışı yangının durumuna göre kontrollü sağlandı.

MARMARİS

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ziraat ve ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

8 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın Muğla'nın Marmaris ilçesinde Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiinde ziraat ve ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 8 dönüm alan zarar gördü.

1 GÖZALTI

Jandarma ekipleri, Joya Del Marina iskelesinde, bir teknenin kaptanı G.K'nin yanlışlıkla ateşlediği işaret fişeğinin yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ormanlık alana düşmesi sonucu yangının meydana geldiğini tespit etti. Tekne kaptanı, taksirle orman yangınına sebebiyet verme suçundan gözaltına alındı.

İZMİR

İzmir'in Narlıdere ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanda çıkan her iki yangın da kontrol altına alındı.

İlk yangın Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 uçak, 4 helikopter ile havadan 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozerle de karadan müdahale etti.

Dikili ilçesindeki yangın ise Çandarlı Mahallesi'nde bulunan orman dışı alanda çıktı. Saat 16.40'ta çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 uçak, 3 helikopter ile havadan 10 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ile karadan müdahale etti.

Her iki yangının da kontrol altına alındığı bildirilirken, bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA