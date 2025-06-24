Erdek'te Otel Odasında Yangın

Balıkesir’in Erdek ilçesindeki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erdek'te Otel Odasında Yangın
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Balıkesir Erdek'te bir otelde gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının otelin diğer alanlarına yayılması önlendi. Alevler kontrol altına alınırken, yangın çıkan odada konaklayan müşteri güvenli şekilde tahliye edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otel odasında ciddi maddi hasar oluştu. Görgü tanıkları, dumanın bir anda yükselerek çevredekilerde panik yarattığını belirtti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılırken, konaklayan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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