Mudurnu’da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi girişindeki kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bolu’daki hastanelere sevk edildi.

Son Güncelleme:
Mudurnu’da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bolu’nun Mudurnu ilçesi girişinde bulunan kavşakta bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Mudurnu-Bolu karayolu üzerindeki ilçe girişi kavşağında, Muzaffer A. yönetimindeki 14 ACU 712 plakalı motosiklet ile Hatice Y. idaresindeki Volkswagen marka 34 AHS 757 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muzaffer A. ve otomobil sürücüsü Hatice Y. yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kazanın gerçekleştiği yerde yapılırken, ardından yaralılar Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun ciddi olduğu değerlendirilerek, daha ileri tetkik ve tedavi için Bolu’daki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenlerini detaylı bir şekilde araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu’da 7 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: O Anlar KameradaBolu’da 7 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: O Anlar KameradaYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Bolu Trafik kazası
Son Güncelleme:
Tatil Çıkmadan 1 Hafta Önce Başlayın, Farkı Görün: Göbek Yağlarını 7 Günde Cayır Cayır Yakıyor Tatil Çıkmadan 1 Hafta Önce Başlayın, Farkı Görün: Göbek Yağlarını 7 Günde Cayır Cayır Yakıyor
Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı Android 16 Güncellemesi Hangi Telefonlara Gelecek? Liste Açıklandı
Bolu’da 7 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: O Anlar Kamerada Bolu’da 7 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı: O Anlar Kamerada
Antalya’da Kuyumculara Sahte Altın Satan 2 Kişi Tutuklandı Antalya’da Kuyumculara Sahte Altın Satan 2 Kişi Tutuklandı
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur Büyük Küçük Yatırım Yapan Herkes Dikkat! İslam Memiş Uyardı: Tek Kazandıran Yatırım Budur
Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı Belediye Başkanı Yeni Haritayı Açıkladı: Komşu İlçelere Göz Dikti, Büyükşehir Hayali Kriz Yarattı
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı