Mudurnu’da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Bolu’nun Mudurnu ilçesi girişinde bulunan kavşakta bugün öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Mudurnu-Bolu karayolu üzerindeki ilçe girişi kavşağında, Muzaffer A. yönetimindeki 14 ACU 712 plakalı motosiklet ile Hatice Y. idaresindeki Volkswagen marka 34 AHS 757 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muzaffer A. ve otomobil sürücüsü Hatice Y. yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kazanın gerçekleştiği yerde yapılırken, ardından yaralılar Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralıların durumunun ciddi olduğu değerlendirilerek, daha ileri tetkik ve tedavi için Bolu’daki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenlerini detaylı bir şekilde araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA