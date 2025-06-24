Tatilcilere Bir Darbe Daha: Otel Yerine Toplanıp Ev Tutmak da Hayal Oldu! İşte İlçe İlçe Listesi

VİLLA MI, OTEL Mİ?

Artan fiyatlar villa tatilini neredeyse lüks haline getirirken, birçok tatilci bu yıl otel ve pansiyon alternatiflerini yeniden değerlendirmeye başladı. Ancak özellikle kalabalıktan uzak durmak isteyen aileler, yüksek maliyetlere rağmen villalı tatilden vazgeçmiyor.

Uzmanlar ise bu fiyatların arz-talep dengesine bağlı olarak ilerleyen günlerde daha da artabileceğine dikkat çekiyor. Tatilcilerin planlarını erken yapmaları ve rezervasyonlarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamaları tavsiye ediliyor.