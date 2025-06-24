Tatilcilere Bir Darbe Daha: Otel Yerine Toplanıp Ev Tutmak da Hayal Oldu! İşte İlçe İlçe Listesi

Okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonu resmen başlarken, tatil planları yapanların gözü villa fiyatlarına çevrildi. Ancak özellikle kalabalıktan uzak, izole bir tatil düşleyenler için 2025 yazı hiç de ucuz olmayacak. Kiralık villa ücretleri rekor seviyelere ulaştı; bazı bölgelerde fiyatlar 500 bin TL’yi buluyor.

Kaynak: NTV

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Tatilcilere Bir Darbe Daha: Otel Yerine Toplanıp Ev Tutmak da Hayal Oldu! İşte İlçe İlçe Listesi - Resim: 1

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte alternatif konaklama arayışında olanlar soluğu villa kiralama sitelerinde aldı. Özellikle özel havuz, geniş bahçe ve mahremiyet sunan villalara olan yoğun talep fiyatları katladı. 4 kişilik bir ailenin yaz boyunca konforlu bir villada tatil yapabilmesi için en az 170 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Lüks seçeneklerde bu rakam 500 bin TL’yi aşabiliyor.

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Tatilcilere Bir Darbe Daha: Otel Yerine Toplanıp Ev Tutmak da Hayal Oldu! İşte İlçe İlçe Listesi - Resim: 2

AYLIK KİRALIK VİLLA FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Villa kiraları, konum ve villanın sunduğu imkanlara göre değişiklik gösteriyor. Temmuz ayında 1 aylık kiralama bedeli ortalama olarak 250 bin TL’den başlarken, bazı popüler turizm bölgelerinde bu fiyat 560 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Bölge Bölge Kiralık Villa Fiyatları (1 Aylık – Temmuz 2025):

Dalaman, Akyaka: 170.000 TL

Kalkan: 214.000 TL (Bazı villalarda 250.000 TL’ye kadar çıkabiliyor)

Fethiye, Bodrum: 260.000 TL

Didim: 290.000 TL

Antalya (merkez): 285.000 TL

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Tatilcilere Bir Darbe Daha: Otel Yerine Toplanıp Ev Tutmak da Hayal Oldu! İşte İlçe İlçe Listesi - Resim: 3

Kaş: 300.000 TL

Köyceğiz: 317.000 TL

Datça, Dalyan, Marmaris: 340.000 – 350.000 TL

Belek: 350.000 TL

Altınoluk: 445.000 TL

Kemer: 450.000 TL

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Tatilcilere Bir Darbe Daha: Otel Yerine Toplanıp Ev Tutmak da Hayal Oldu! İşte İlçe İlçe Listesi - Resim: 4

Çeşme: 426.000 TL

Küçükkuyu (Çanakkale): 560.000 TL

Kuşadası: 520.000 TL

Göcek: 500.000 TL

Alanya: 400.000 TL

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Tatilcilere Bir Darbe Daha: Otel Yerine Toplanıp Ev Tutmak da Hayal Oldu! İşte İlçe İlçe Listesi - Resim: 5

VİLLA MI, OTEL Mİ?

Artan fiyatlar villa tatilini neredeyse lüks haline getirirken, birçok tatilci bu yıl otel ve pansiyon alternatiflerini yeniden değerlendirmeye başladı. Ancak özellikle kalabalıktan uzak durmak isteyen aileler, yüksek maliyetlere rağmen villalı tatilden vazgeçmiyor.

Uzmanlar ise bu fiyatların arz-talep dengesine bağlı olarak ilerleyen günlerde daha da artabileceğine dikkat çekiyor. Tatilcilerin planlarını erken yapmaları ve rezervasyonlarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamaları tavsiye ediliyor.

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