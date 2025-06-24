Tatilcilere Bir Darbe Daha: Otel Yerine Toplanıp Ev Tutmak da Hayal Oldu! İşte İlçe İlçe Listesi
Okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonu resmen başlarken, tatil planları yapanların gözü villa fiyatlarına çevrildi. Ancak özellikle kalabalıktan uzak, izole bir tatil düşleyenler için 2025 yazı hiç de ucuz olmayacak. Kiralık villa ücretleri rekor seviyelere ulaştı; bazı bölgelerde fiyatlar 500 bin TL’yi buluyor.
Kaynak: NTV
Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte alternatif konaklama arayışında olanlar soluğu villa kiralama sitelerinde aldı. Özellikle özel havuz, geniş bahçe ve mahremiyet sunan villalara olan yoğun talep fiyatları katladı. 4 kişilik bir ailenin yaz boyunca konforlu bir villada tatil yapabilmesi için en az 170 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Lüks seçeneklerde bu rakam 500 bin TL’yi aşabiliyor.
AYLIK KİRALIK VİLLA FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ
Villa kiraları, konum ve villanın sunduğu imkanlara göre değişiklik gösteriyor. Temmuz ayında 1 aylık kiralama bedeli ortalama olarak 250 bin TL’den başlarken, bazı popüler turizm bölgelerinde bu fiyat 560 bin TL’ye kadar ulaşıyor.
Bölge Bölge Kiralık Villa Fiyatları (1 Aylık – Temmuz 2025):
Dalaman, Akyaka: 170.000 TL
Kalkan: 214.000 TL (Bazı villalarda 250.000 TL’ye kadar çıkabiliyor)
Fethiye, Bodrum: 260.000 TL
Didim: 290.000 TL
Antalya (merkez): 285.000 TL
Kaş: 300.000 TL
Köyceğiz: 317.000 TL
Datça, Dalyan, Marmaris: 340.000 – 350.000 TL
Belek: 350.000 TL
Altınoluk: 445.000 TL
Kemer: 450.000 TL
Çeşme: 426.000 TL
Küçükkuyu (Çanakkale): 560.000 TL
Kuşadası: 520.000 TL
Göcek: 500.000 TL
Alanya: 400.000 TL
VİLLA MI, OTEL Mİ?
Artan fiyatlar villa tatilini neredeyse lüks haline getirirken, birçok tatilci bu yıl otel ve pansiyon alternatiflerini yeniden değerlendirmeye başladı. Ancak özellikle kalabalıktan uzak durmak isteyen aileler, yüksek maliyetlere rağmen villalı tatilden vazgeçmiyor.
Uzmanlar ise bu fiyatların arz-talep dengesine bağlı olarak ilerleyen günlerde daha da artabileceğine dikkat çekiyor. Tatilcilerin planlarını erken yapmaları ve rezervasyonlarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamaları tavsiye ediliyor.