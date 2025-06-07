İzmir’de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuş ve Eşi Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir Bornova’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan Kırşehir’de, eşi Ecemnur Deniz Aslan ise Ankara’da toprağa verildi. Çiftin 1 yaşındaki çocukları kazada yaralandı.

Son Güncelleme:
İzmir’de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuş ve Eşi Son Yolculuğuna Uğurlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Bornova ilçesinde 6 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, Kırşehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti. Kaza sonrası Haydar Aslan’ın cenazesi memleketi Kırşehir’e getirildi. Ahi Evran Camisi avlusunda helallik alınarak kılınan cenaze namazının ardından Aslan, Dulkadirli köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Eşi Ecemnur Deniz Aslan’ın cenazesi ise Ankara’da toprağa verildi.

Yakın zamanda düğünü olacağı öğrenilen Haydar Aslan’ın kız kardeşi Merve Aslan, cenaze töreninde ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çiftin 2024 doğumlu çocukları A.A., kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Ailenin yaşadığı büyük acı, cenaze törenine katılanları derinden etkiledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cenazesinde Protesto Edilmişti: Şehit Babası Özgür Özel’i Alnından ÖptüCenazesinde Protesto Edilmişti: Şehit Babası Özgür Özel’i Alnından ÖptüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
İstanbul’da Kuyumcu Hırsızları Yakalandı: 16 Yaşındaki Şüpheli Suç Makinesi Çıktı İstanbul’da Kuyumcu Hırsızları Yakalandı: 16 Yaşındaki Şüpheli Suç Makinesi Çıktı
Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi Kurban Bayramı'nda 'Ağzım Tatlansın' Diyenler Dikkat! Baklavalarda Dışkı Tespit Edildi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ferdi Zeyrek' Mesajı AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Ferdi Zeyrek' Mesajı
Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor Kurban Etini Dolaba Koyarken Bu Hatalara Dikkat: Yanlış Saklama Etleri Ziyan Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor! Alan Köşeyi Dönüyor Ne Gram Altın Ne Dolar Ne de Borsa! Son 13 Yılın Zirvesine Çıktı, Her Gün Yüzde 4 Artıyor!
Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya, 200 Bin Lirası Olan Ev Sahibi Olacak Türkiye'nin Bu 34 İlinin Başına Talih Kuşu Kondu! TOKİ'den Dev Kampanya
Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek Gram Altında 1800 Lira Depremi! Tarih Verildi Bir Anda Değişecek
BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı BYD'nin Fiyat İndirimi Hamlesi Hükümeti Çıldırttı
Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak Nakliyatta Devrim: Taşıyacak İnsan Bulunamayacak