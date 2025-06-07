İzmir’de Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Jandarma Uzman Çavuş ve Eşi Son Yolculuğuna Uğurlandı
İzmir Bornova’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan Kırşehir’de, eşi Ecemnur Deniz Aslan ise Ankara’da toprağa verildi. Çiftin 1 yaşındaki çocukları kazada yaralandı.
İzmir’in Bornova ilçesinde 6 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, Kırşehir nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ve eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti. Kaza sonrası Haydar Aslan’ın cenazesi memleketi Kırşehir’e getirildi. Ahi Evran Camisi avlusunda helallik alınarak kılınan cenaze namazının ardından Aslan, Dulkadirli köyündeki aile mezarlığına defnedildi. Eşi Ecemnur Deniz Aslan’ın cenazesi ise Ankara’da toprağa verildi.
Yakın zamanda düğünü olacağı öğrenilen Haydar Aslan’ın kız kardeşi Merve Aslan, cenaze töreninde ağabeyinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çiftin 2024 doğumlu çocukları A.A., kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Ailenin yaşadığı büyük acı, cenaze törenine katılanları derinden etkiledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA