İZBAN'da Skandal Görüntüler! Kimseye Aldırış Etmedi, Sigara İçti

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İzmir’de, dün öğle saatlerinde, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treninde seyahat eden bir yolcu, diğer yolcuların sağlığını hiçe sayarak sigara içti. Olay, trende bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

TOPLU TAŞIMADA SİGARA İÇTİ

Görüntülerde, trende oturan bir kişinin arkadaşıyla konuşurken elinde sigara tuttuğu, külünü yere döktüğü ve dumanı etrafa savurduğu görülüyor. Bu sorumsuz davranış, diğer yolcular arasında tepkiye neden oldu. Toplu taşıma araçlarında sigara içmenin yasak olduğu hatırlatılırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay geniş yankı uyandırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İZBAN yetkilileri, konuya ilişkin inceleme başlatıldığını belirtirken, sigara içen yolcunun tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi. Vatandaşlar, toplu ulaşımda bu tür davranışların önlenmesi için daha sıkı denetim talep ediyor.

Kaynak: İHA