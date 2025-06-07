İstanbul’da Kuyumcu Hırsızları Yakalandı: 16 Yaşındaki Şüpheli Suç Makinesi Çıktı

İstanbul’un Fatih, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde kuyumculardan 3 milyon TL’lik ziynet eşyası çalan 16 yaşındaki S.K. ve 26 yaşındaki N.P. yakalandı. 3 haftada 5 hırsızlık yapan şüphelilerden S.K.’nın 51, N.P.’nin ise 39 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da Kuyumcu Hırsızları Yakalandı: 16 Yaşındaki Şüpheli Suç Makinesi Çıktı
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İstanbul’un Fatih, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde kuyumculardan toplam 3 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri 16 yaşındaki suça sürüklenen çocuk S.K., diğeri ise 26 yaşındaki N.P. olarak belirlendi. Hırsızlık anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Şüphelilerin, 3 hafta içinde 5 ayrı hırsızlık gerçekleştirdiği tespit edildi. Fatih Akşemsettin Mahallesi Fevzi Paşa’daki bir kuyumcudan 375 bin TL’lik ziynet eşyası, Karagümrük Mahallesi’nde bir iş yerinden 100 bin TL’lik küpe standı, Bakırköy’de 11 adet 14 ayar altın yüzük, Fatih Molla Fenari Mahallesi’nde 900 bin TL’lik altın zincir ve Bahçelievler’de 600 bin TL’lik kolye çaldıkları belirlendi.

ÇARŞAF GİYEREK ÇALIYORLAR

Küçükçekmece’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüphelilerden S.K.’nın 51, N.P.’nin ise 39 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarşaf giyerek müşteri gibi kuyumculara giren şüphelilerin ziynet eşyalarını inceleme bahanesiyle çaldıkları görülüyor. Polis, şüpheliler hakkında adli işlem başlatırken, çalınan eşyaların iadesi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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