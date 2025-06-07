Seferihisar’da Makilik Alanda Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İzmir’in Seferihisar ilçesi Çolak İbrahim Mahallesi’nde makilik alanda çıkan yangına 3 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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İzmir’in Seferihisar ilçesi Çolak İbrahim Mahallesi’nde, 7 Haziran 2025 saat 13.00 sıralarında makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye hızla ekipler sevk etti. İlk müdahalenin saat 13.15’te yapıldığı belirtildi.

Yangına, 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: DHA

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