Gebze’de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken, çatıda hasar oluştu.

Gebze’de Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1491. Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, 7 Haziran 2025’te dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çatıyı saran alevlere müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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