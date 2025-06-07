Malatya’da Bayram Öncesi ve Sırasında 4 Trafik Kazası: 9 Yaralı

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Malatya’da, Arife günü ve Kurban Bayramı’nın ilk günü (6-7 Haziran 2025) yaşanan dört ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı. Kazaların tümü, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçların yoldan çıkmasıyla meydana geldi.

İlk kaza, Arife günü havaalanı yolunda gerçekleşti. S.A. (31) idaresindeki 34 RM 1453 plakalı otomobil, su kanalına düşerek yoldan çıktı. Sürücü yaralandı.

Bayramın ilk günü sabah 07.00’de, D-300/21 karayolunun 48. kilometresinde Y.D. (36) yönetimindeki 34 BPP 771 plakalı araç, Darende’den Malatya yönüne giderken su tahliye kanalına düşüp istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile yolcular H.D. (30), M.A.D. (10) ve M.D. (9) yaralandı.

Aynı gün saat 11.20’de, Akçadağ yolu İkizce Mahallesi Elemendik TOKİ çıkışında Y.T. (37) idaresindeki 34 LR 8818 plakalı otomobil, kaldırım taşlarına çarptı. Sürücü ile yolcular A.T. (33) ve Ç.T. (3) yaralandı.

Üçüncü kaza ise saat 16.55’te Hekimhan yolu Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. İ.D. (79) yönetimindeki 44 ADD 018 plakalı motosiklet, yoldan çıkarak boş alana düştü. Sürücü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen yaralılarla ilgili kazalara dair polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA