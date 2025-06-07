Batman Gercüş’te Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi’nde, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Batman Gercüş’te Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
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Batman’ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi’nde, 7 Haziran 2025’te meydana gelen trafik kazasında, Gaffar S. (21) idaresindeki otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Ağaçlara çarparak tarlaya uçan araç takla attı ve hurdaya döndü. Kazada sürücü Gaffar S. ile araçta bulunan Mehmet Sultan T. (28) ve Yüksel K. (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından üç kişi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Batman Trafik kazası
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